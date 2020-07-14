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Медведев назвал ООН лучшей площадкой для сотрудничества в период пандемии
У ООН существует масса проблем, есть разные точки зрения на дальнейшую судьбу организации, но ничего лучше для международного сотрудничества в период пандемии... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий медведев, воз, вьетнам, оон, япония, сша, в мире

Медведев назвал ООН лучшей площадкой для сотрудничества в период пандемии

15:22 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У ООН существует масса проблем, есть разные точки зрения на дальнейшую судьбу организации, но ничего лучше для международного сотрудничества в период пандемии быть не может, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во вторник состоялся международный круглый стол с участием Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии COVID-19. Лидер ЕР в ходе встречи подчеркнул важность межгосударственного и межпартийного сотрудничества в эпоху пандемии.
"Каковы площадки для этого сотрудничества? Здесь мы тоже практически все едины - это международные площадки, апробированные, под которыми есть мощный международно-правовой фундамент", - подчеркнул Медведев, уточнив, что такой площадкой является, прежде всего, Организация Объединенных Наций.
"У ООН тоже масса проблем, и подчас высказываются разные точки зрения о том, какова ее даже дальнейшая судьба. Но ничего лучше Организации Объединенных Наций для такого рода сотрудничества в период глобальной эпидемии, пандемии быть не может. Это же, кстати, касается и Всемирной организации здравоохранения", - указал председатель ЕР.
Дмитрий Медведев
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Медведев упомянул о весьма критическом отношении к ВОЗ со стороны США и, отчасти, некоторых других стран, о намерении Штатов выйти из этой организации.
"Ну а что дальше? Где мы будем встречаться, где мы будем обсуждать эти темы?", - задался он вопросом, говоря о такой позиции.
В дискуссии, которая прошла по видеосвязи, приняли участие представители Коммунистической партии Китая, Партии трудового народа Кипра (АКЕЛ), блока ХДС/ХСС в парламенте Германии, Либерально-демократической партии Японии, казахстанской партии "Nur Otan", Сербской прогрессивной партии, Африканского национального конгресса (ЮАР), Партии справедливости и развития Турции, украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Компартии Вьетнама.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевВОЗВьетнамООНЯпонияСШАВ мире
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