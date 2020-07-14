https://ria.ru/20200714/1574336922.html
Медведев назвал ООН лучшей площадкой для сотрудничества в период пандемии
У ООН существует масса проблем, есть разные точки зрения на дальнейшую судьбу организации, но ничего лучше для международного сотрудничества в период пандемии... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:22
2020-07-14T15:22
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574101722_0:108:2935:1759_1400x0_80_0_0_85f7d8226472300a30e2b0a9129ab527.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
У ООН
существует масса проблем, есть разные точки зрения на дальнейшую судьбу организации, но ничего лучше для международного сотрудничества в период пандемии быть не может, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер "Единой России
" Дмитрий Медведев
.
Во вторник состоялся международный круглый стол с участием Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии COVID-19. Лидер ЕР в ходе встречи подчеркнул важность межгосударственного и межпартийного сотрудничества в эпоху пандемии.
"Каковы площадки для этого сотрудничества? Здесь мы тоже практически все едины - это международные площадки, апробированные, под которыми есть мощный международно-правовой фундамент", - подчеркнул Медведев, уточнив, что такой площадкой является, прежде всего, Организация Объединенных Наций.
"У ООН тоже масса проблем, и подчас высказываются разные точки зрения о том, какова ее даже дальнейшая судьба. Но ничего лучше Организации Объединенных Наций для такого рода сотрудничества в период глобальной эпидемии, пандемии быть не может. Это же, кстати, касается и Всемирной организации здравоохранения", - указал председатель ЕР.
Медведев упомянул о весьма критическом отношении к ВОЗ
со стороны США
и, отчасти, некоторых других стран, о намерении Штатов выйти из этой организации.
"Ну а что дальше? Где мы будем встречаться, где мы будем обсуждать эти темы?", - задался он вопросом, говоря о такой позиции.
В дискуссии, которая прошла по видеосвязи, приняли участие представители Коммунистической партии Китая
, Партии трудового народа Кипра
(АКЕЛ), блока ХДС/ХСС
в парламенте Германии
, Либерально-демократической партии Японии
, казахстанской партии "Nur Otan", Сербской прогрессивной партии, Африканского национального конгресса (ЮАР
), Партии справедливости и развития Турции
, украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Компартии Вьетнама
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.