Медведев назвал ООН лучшей площадкой для сотрудничества в период пандемии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У Дмитрий Медведев. ООН существует масса проблем, есть разные точки зрения на дальнейшую судьбу организации, но ничего лучше для международного сотрудничества в период пандемии быть не может, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер " Единой России

Во вторник состоялся международный круглый стол с участием Медведева и руководства парламентских партий разных стран, посвящённый вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии COVID-19. Лидер ЕР в ходе встречи подчеркнул важность межгосударственного и межпартийного сотрудничества в эпоху пандемии.

"Каковы площадки для этого сотрудничества? Здесь мы тоже практически все едины - это международные площадки, апробированные, под которыми есть мощный международно-правовой фундамент", - подчеркнул Медведев, уточнив, что такой площадкой является, прежде всего, Организация Объединенных Наций.

"У ООН тоже масса проблем, и подчас высказываются разные точки зрения о том, какова ее даже дальнейшая судьба. Но ничего лучше Организации Объединенных Наций для такого рода сотрудничества в период глобальной эпидемии, пандемии быть не может. Это же, кстати, касается и Всемирной организации здравоохранения", - указал председатель ЕР.

Медведев упомянул о весьма критическом отношении к ВОЗ со стороны США и, отчасти, некоторых других стран, о намерении Штатов выйти из этой организации.

"Ну а что дальше? Где мы будем встречаться, где мы будем обсуждать эти темы?", - задался он вопросом, говоря о такой позиции.

В дискуссии, которая прошла по видеосвязи, приняли участие представители Коммунистической партии Китая , Партии трудового народа Кипра (АКЕЛ), блока ХДС/ ХСС в парламенте Германии , Либерально-демократической партии Японии , казахстанской партии "Nur Otan", Сербской прогрессивной партии, Африканского национального конгресса ( ЮАР ), Партии справедливости и развития Турции , украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Компартии Вьетнама