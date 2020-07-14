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Путину рассказали о ситуации с эндокринными заболеваниями
Серьезной проблемой, наряду с сахарным диабетом, является рак щитовидной железы, но российские врачи владеют методикой, при которой можно гарантировать... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:15
иван дедов
здоровье - общество
российская академия наук
владимир путин
общество
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иван дедов, здоровье - общество, российская академия наук, владимир путин, общество

Путину рассказали о ситуации с эндокринными заболеваниями

15:15 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Центра ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Иван Дедов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Центра ФГБУ НМИЦ эндокринологии Иван Дедов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Серьезной проблемой, наряду с сахарным диабетом, является рак щитовидной железы, но российские врачи владеют методикой, при которой можно гарантировать практически полное выздоровление пациентов, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов.
"Вы неоднократно мне рассказывали о работе центра. Мы знаем, что у вас все время появляется что-то новое, очень интересное и полезное", - сказал Путин, открывая встречу.
В свою очередь Дедов поблагодарил президента за то, что тот нашел время лично встретиться с ним, и сообщил, что в центре была закончена реконструкция главного корпуса. Он также рассказал, что сегодня в центр входят семь институтов, и уникален он не только комплексом зданий, но и новейшими технологиями в области диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний - от орфанных и до социально значимых, таких как сахарный диабет.
"Сахарный диабет – это главная проблема мира сегодня. На самом деле, когда мы пересчитали, у нас реально порядка 8 миллионов. Но, безусловно, очень много, как в любой стране, особенно второго типа, – люди даже не догадываются, что у них сахарный диабет", - сообщил Дедов.
Он также рассказал о высокой смертности от диабета в мире, приведя соответствующие цифры. "В течение семи секунд умирает один человек в мире от диабета?" - уточнил Путин.
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"Да. Сахарный диабет, как айсберг, подпитывает онкологию и сердечно-сосудистые заболевания", - ответил на это академик.
Однако самая главная проблема, по словам Дедова, это рак щитовидной железы, так как "30-40% населения имеют вот эти узлы, эту опухоль". "И главная причина – до сих пор не подписан приказ, вернее, закон о йодном дефиците, о профилактике дефицита с помощью йодированной соли. До сих пор. У меня здесь есть бумага, может быть, еще раз попробуем", - сказал он.
"Хорошо", - отреагировал Путин.
Дедов также рассказал, что сегодня при удалении рака щитовидной железы сразу же происходит стимуляция клеток, которые метастазировали, тиреотропным гормоном. "Мощный даем толчок этим клеткам, они редко активизируются, и мы тогда им подносим хорошую дозу йода. Йод идет на построение гормонов щитовидной железы", - отметил он.
По его словам, это "прямой и очень простой пример тераностики - то есть и терапия, и диагностика одновременно", при которой фиксируется "98% выздоровления полного". "Пока покупаем "тироджин" - тиреотропный гормон, но мы сейчас уже на стадии создания этих вещей", - добавил академик.
"Выздоровление - 95-98%?" - переспросил президент, на что получил утвердительный ответ.
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Иван ДедовЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукВладимир ПутинОбщество
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