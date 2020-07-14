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Минкомсвязь обсудит создание группировки спутников для быстрого интернета
Минкомсвязь РФ обсуждает создание спутниковой группировки для обеспечения быстрого интернета в труднодоступных населенных пунктах; планируемый бюджет программы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:44
максут шадаев
космос - риа наука
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
совет федерации рф
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353
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максут шадаев, космос - риа наука, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), совет федерации рф

Минкомсвязь обсудит создание группировки спутников для быстрого интернета

14:42 14.07.2020 (обновлено: 14:44 14.07.2020)
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Телефонные и интернет-провода
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минкомсвязь РФ обсуждает создание спутниковой группировки для обеспечения быстрого интернета в труднодоступных населенных пунктах; планируемый бюджет программы – около 40 миллиардов рублей, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
"У нас есть мероприятие в программе: мы обсуждаем создание спутниковой группировки, которая обеспечит быстрый интернет в труднодоступных местах на персональных устройствах", - сказал Шадаев в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
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"Это достаточно большая программа, на которую запланировано порядка 40 миллиардов рублей", - сообщил он.
Программа будет включать в себя вывод четырех космических аппаратов, которые обеспечат примерно 3-4 миллионам домохозяйств доступ к прямому быстрому спутниковому интернету.
Сроки запуска проекта глава ведомства не назвал.
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Максут ШадаевКосмос - РИА НаукаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Совет Федерации РФ
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