https://ria.ru/20200714/1574334242.html
Минкомсвязь обсудит создание группировки спутников для быстрого интернета
Минкомсвязь РФ обсуждает создание спутниковой группировки для обеспечения быстрого интернета в труднодоступных населенных пунктах; планируемый бюджет программы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:42
2020-07-14T14:44
максут шадаев
космос - риа наука
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_182a2692ebd913ac380738737d2c0476.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561267271.html
https://ria.ru/20200711/1574206508.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_182a2692ebd913ac380738737d2c0476.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_95b9a3c33dd244ad4e84cef7a1cbe39d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_0b847b5a11162faa5da499614b5ad170.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, космос - риа наука, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), совет федерации рф