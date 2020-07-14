Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200714/1574331285.html
Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге
Лидер рок-группы "Звери" Роман Билык, более известный слушателям под псевдонимом Рома Зверь, опубликовал в инстаграме видео, на котором выступает с уличными... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:54
культура
стиль жизни
новости культуры
рома зверь
роман билык
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/24508/37/245083746_0:0:2795:1573_1400x0_80_0_0_1e4d34129dfeb6bee69a67771748b87b.jpg
https://ria.ru/20200521/1571805262.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/24508/37/245083746_0:0:2795:1573_1400x0_80_0_0_1e4d34129dfeb6bee69a67771748b87b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/24508/37/245083746_128:0:2795:2000_1400x0_80_0_0_144759d651a32fa5b48406e209298654.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/24508/37/245083746_753:0:2753:2000_1400x0_80_0_0_db9740980e7fe8f2fc33b30a983e600f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, рома зверь, роман билык, санкт-петербург

Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге

14:54 14.07.2020
359
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГала-концерт "Песни для Аллы"
Гала-концерт Песни для Аллы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Лидер рок-группы "Звери" Роман Билык, более известный слушателям под псевдонимом Рома Зверь, опубликовал в инстаграме видео, на котором выступает с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге.
Музыкант устроил импровизированный концерт на Большой Конюшенной улице. Он исполнил песню "Просто такая сильная любовь".
Помимо десятков обычных прохожих, за выступлением наблюдал видеоблогер Руслан Усачев, рэпер Эльдар Джарахов и ребята из команды тиктокеров Dream team house, о чем в инстаграме рассказал Ярослав Андреев, продюсер и друг Ромы Зверя.

"Во время разговора с Ромой, я сказал, что его музыку очень часто любят исполнять уличные музыканты. И я уточнил, а было ли такое, чтобы он подходил и пел вместе с ними на улице. На что Рома ответил, что никогда такого не делал. И вот в 20:30 Рома уже исполняет трек "Просто такая сильная любовь" вместе с уличными музыкантами. А в толпе танцуют ребята из "Дрим тим", Руслан Усачев и Эльдар Джарахов. Это, конечно, дикий кайф, видеть как уличные музыканты играют для самого Ромы, видеть как аудитория не до конца еще понимает, что это реальность, и как все вокруг получают максимальное удовольствие от происходящего. Такие моменты и делают нашу жизнь насыщенной и интересной", — уверен Андреев.

В комментариях на странице Ромы Зверя многие пользователи написали, что музыкант "порадовал и поднял настроение людям". Некоторые очень расстроились из-за того, что не смогли увидеть это выступление живьем, как например anastasiya.karaeva: "Жить в центре и как обычно все пропустить".
Скриншот видео из Instagram Джареда Лето
21 мая, 21:06Культура
Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России
000001
КультураСтиль жизниНовости культурыРома ЗверьРоман БилыкСанкт-Петербург
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Эксперты рассказали, почему Китай наращивает поставки продукции из России
Сыровар из Татарстана Данияр Гурамов
Девятиклассник из Татарстана делает сыр и зарабатывает больше главбуха
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Артур Пирожков - Перетанцуй меня
Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров
Ветеран Иван Несмеянов
"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
Посетители галереи Giorgio Persano (Турин) на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Роджер Тейлор - Isolation
Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию
Штаб-квартира компании Spotify в Стокгольме, Швеция
В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
В России испытан авиационный электродвигатель, созданный по технологиям сверхпроводимости
В России испытали электродвигатель на основе технологий сверхпроводимости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
Лента новостейМолния