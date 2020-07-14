Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге

"Во время разговора с Ромой, я сказал, что его музыку очень часто любят исполнять уличные музыканты. И я уточнил, а было ли такое, чтобы он подходил и пел вместе с ними на улице. На что Рома ответил, что никогда такого не делал. И вот в 20:30 Рома уже исполняет трек "Просто такая сильная любовь" вместе с уличными музыкантами. А в толпе танцуют ребята из "Дрим тим", Руслан Усачев и Эльдар Джарахов. Это, конечно, дикий кайф, видеть как уличные музыканты играют для самого Ромы, видеть как аудитория не до конца еще понимает, что это реальность, и как все вокруг получают максимальное удовольствие от происходящего. Такие моменты и делают нашу жизнь насыщенной и интересной", — уверен Андреев.