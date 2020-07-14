В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

"В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян", - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.