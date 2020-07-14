В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о гибели двух офицеров в результате обстрела с азербайджанской стороны.
"В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян", - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.