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В Армении завели дело после ранения силовиков на границе с Азербайджаном
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения двух полицейских в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе, сообщили во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:48
2020-07-14T13:48
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РИА Новости
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азербайджан, армения, грузия, в мире
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения двух полицейских в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе, сообщили во вторник в пресс-службе СК.
Как отметили в комитете, пострадавшие полицейские охраняли водохранилище "Тавуш" и получили ранение в результате разрыва снаряда, выпущенного азербайджанскими военными. По данным СК, в результате взрыва было повреждено и караульное помещение, в котором находились двое сотрудников управления госохраны.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух или более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти" и "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем взрыва по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха
, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку
, погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. Азербайджан
и Армения
перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану
содействие для стабилизации обстановки.