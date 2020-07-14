В Армении завели дело после ранения силовиков на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения двух полицейских в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе, сообщили во вторник в пресс-службе СК.

Как отметили в комитете, пострадавшие полицейские охраняли водохранилище "Тавуш" и получили ранение в результате разрыва снаряда, выпущенного азербайджанскими военными. По данным СК, в результате взрыва было повреждено и караульное помещение, в котором находились двое сотрудников управления госохраны.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух или более лиц по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти" и "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем взрыва по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.