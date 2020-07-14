В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. Жириновский отметил, что в партии есть кандидатуры на этот пост, в частности председатель думского комитета по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета по спорту, туризму, молодежи Михаил Дегтярев, депутат Андрей Андрейченко.
"Это зависит от решения президента, которого пока не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли Кремль кандидатов на место врио Хабаровского края, которых предложил лидер ЛДПР.
По словам Пескова, любой руководитель региона должен работать на благо его жителей. "Как и во всех регионах там (в Хабаровском крае) огромное количество задач. Качествами, необходимыми для этого, и должен обладать любой руководитель региона", - отметил он, отвечая на вопрос, какие качества должен иметь врио, чтобы успокоить протесты в Хабаровском крае.
Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Правительство Хабаровского края призывало жителей края помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом, подчеркнул он, правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м – экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.