В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Это зависит от решения президента, которого пока не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли Кремль кандидатов на место врио Хабаровского края, которых предложил лидер ЛДПР.

По словам Пескова, любой руководитель региона должен работать на благо его жителей. "Как и во всех регионах там (в Хабаровском крае) огромное количество задач. Качествами, необходимыми для этого, и должен обладать любой руководитель региона", - отметил он, отвечая на вопрос, какие качества должен иметь врио, чтобы успокоить протесты в Хабаровском крае.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Правительство Хабаровского края призывало жителей края помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев , который, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом, подчеркнул он, правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.