Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574328002.html
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:14
сергей фургал
юрий трутнев
дмитрий песков
владимир путин
владимир жириновский
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383315_0:0:2939:1653_1400x0_80_0_0_371273e03b0f99b7bf405c2abfcb0787.jpg
https://ria.ru/20200713/1574267673.html
https://ria.ru/20200714/1574327684.html
1
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383315_0:0:2939:1653_1400x0_80_0_0_371273e03b0f99b7bf405c2abfcb0787.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383315_210:0:2939:2047_1400x0_80_0_0_1c1e2f3165de400763f696ab99b129fe.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383315_796:0:2843:2047_1400x0_80_0_0_6e848a890d81d1ce7537a3d4e3acc6c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, юрий трутнев, дмитрий песков, владимир путин, владимир жириновский, хабаровский край

В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

13:14 14.07.2020
14652
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента РФ, которого пока не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии. Жириновский отметил, что в партии есть кандидатуры на этот пост, в частности председатель думского комитета по промышленности и экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета по спорту, туризму, молодежи Михаил Дегтярев, депутат Андрей Андрейченко.
"Это зависит от решения президента, которого пока не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли Кремль кандидатов на место врио Хабаровского края, которых предложил лидер ЛДПР.
По словам Пескова, любой руководитель региона должен работать на благо его жителей. "Как и во всех регионах там (в Хабаровском крае) огромное количество задач. Качествами, необходимыми для этого, и должен обладать любой руководитель региона", - отметил он, отвечая на вопрос, какие качества должен иметь врио, чтобы успокоить протесты в Хабаровском крае.
Юрий Трутнев
13 июля, 12:20
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Правительство Хабаровского края призывало жителей края помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в Хабаровск приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом, подчеркнул он, правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м – экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Кремлевская набережная в Москве
Вчера, 13:10
В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей
14311314
Обсудить 1
Сергей ФургалЮрий ТрутневДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЖириновскийХабаровский край
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Лес
Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Президент РФ В. Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной
Золотые слитки
Эксперт оценил изменение правил вывоза золота
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях
Юрий Трутнев
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
Лента новостейМолния