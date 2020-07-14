https://ria.ru/20200714/1574325685.html
Турчак отметил необходимость предложений по модернизации образования
Госдуме и Совету Федерации совместно с Минкомсвязи, Минобрнауки и Минпросвещения необходимо подготовить к осенней сессии целый пакет законодательных решений по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:42
2020-07-14T12:42
совет федерации рф
госдума рф
андрей турчак
образование - общество
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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совет федерации рф, госдума рф, андрей турчак, образование - общество, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдуме
и Совету Федерации
совместно с Минкомсвязи, Минобрнауки и Минпросвещения необходимо подготовить к осенней сессии целый пакет законодательных решений по модернизации системы образования в РФ, основываясь на опыте пандемии коронавируса, заявил вице-спикер СФ Андрей Турчак
.
Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, Турчак отметил, что необходимо "свыкнуться" с тем, что какое-то время придется жить в контексте пандемии коронавируса. По его словам, нужно быть во всеоружии, проанализировать три месяца пандемии и сделать "правильные выводы".
"Как у Совета при верхней палате нашего парламента (Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде - ред.), естественно, наш основной акцент - на законотворческой работе. Поэтому мы готовы по итогам совета сделать совместную дорожную карту - Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Госдума и Совет Федерации. Сделать все, чтобы на осенней сессии целый пакет новых решений законодательных мы подготовили, приняли и жили по ним", - сказал Турчак.