Турчак отметил необходимость предложений по модернизации образования

Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, Турчак отметил, что необходимо "свыкнуться" с тем, что какое-то время придется жить в контексте пандемии коронавируса. По его словам, нужно быть во всеоружии, проанализировать три месяца пандемии и сделать "правильные выводы".

"Как у Совета при верхней палате нашего парламента (Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде - ред.), естественно, наш основной акцент - на законотворческой работе. Поэтому мы готовы по итогам совета сделать совместную дорожную карту - Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Госдума и Совет Федерации. Сделать все, чтобы на осенней сессии целый пакет новых решений законодательных мы подготовили, приняли и жили по ним", - сказал Турчак.