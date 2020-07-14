В Баку заявили о гибели гражданского из-за обстрела со стороны Армении

"Четырнадцатого июля 2020 года в результате артиллерийского обстрела армянских вооруженных сил в направлении Товузского района был убит мирный житель. Это Азиз Иззет оглы Азизов, 1944 года рождения (76 лет), житель села Агдам Товузского района... Ранее армяне обстреливали наши населенные пункты тяжелым оружием. В результате были убиты мирные жители, а экономика, имущество и инфраструктура были серьезно повреждены. Международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны отреагировать и решительно осудить нападения армянских военных подразделений на гражданское население Азербайджана", - заявили в администрации.