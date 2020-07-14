В Баку заявили о гибели гражданского из-за обстрела со стороны Армении

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Гражданское лицо погибло в результате обстрела ВС Армении села Агдам в Товузском районе, на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в администрации Товузского района.
"Четырнадцатого июля 2020 года в результате артиллерийского обстрела армянских вооруженных сил в направлении Товузского района был убит мирный житель. Это Азиз Иззет оглы Азизов, 1944 года рождения (76 лет), житель села Агдам Товузского района... Ранее армяне обстреливали наши населенные пункты тяжелым оружием. В результате были убиты мирные жители, а экономика, имущество и инфраструктура были серьезно повреждены. Международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны отреагировать и решительно осудить нападения армянских военных подразделений на гражданское население Азербайджана", - заявили в администрации.
Ранее во вторник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что гражданские инфраструктуры армянского села Берд в Тавушской области были атакованы азербайджанскими беспилотниками.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.