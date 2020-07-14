Посол Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Столкновения Столкновения Азербайджана Армении на границе - это провокация, цель которой - втянуть в конфликт Россию и ОДКБ и создать очаг для беспокойства, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.

Дипломат обратил внимание на то, что инцидент произошел не рядом с Нагорным Карабахом , где конфликтная ситуация сохраняется уже десятилетия, а на границе государств.

" Скорее всего, это провокация... Мое мнение личное, это делается для того, чтобы в этот конфликт втянуть ОДКБ, и, конечно, прежде всего Россию. Потому что понятно, что у Азербайджана двусторонние партнерские отношения со всеми членами ОДКБ, и надо учитывать, что у Азербайджана довольно крепкие экономические связи с этими странами", - сказал посол в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отметив, что вряд ли солдат из страны-члена ОДКБ "будет стрелять в азербайджанского солдата, ну, конечно, если только под дулом пистолета".

Поэтому, как отметил Бюльбюль-оглы, понятно, что здесь основной игрок - Россия. "И понятно, что хотят создать конфликтную ситуацию, чтобы вмешать ОДКБ в этот процесс. Естественно, Азербайджан представит в ОДКБ все нужные документы", - подчеркнул он.

"Я думаю, локальная задача - это поднять ОДКБ, в первую очередь Россию, а глобальная задача - это создать по периметру России еще один очаг, который беспокоил бы Российскую Федерацию", - считает дипломат.

Касаясь связи нынешней ситуации с положением в Карабахе, Бюльбюль-оглы отметил, что "до тех пор, пока армия чужого государства находится на территории Азербайджана, такие конфликты неизбежны". По мнению дипломата, "когда лицом к лицу стоят вооруженные люди, тут может быть все: начиная от случайностей и заканчивая спланированными акциями".

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку , погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.