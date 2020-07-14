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В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ
Единый госэкзамен проходит в штатном режиме с соблюдением мер эпидемиологической защиты, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:24
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, совет федерации рф, образование - общество, общество

В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ

12:22 14.07.2020 (обновлено: 12:24 14.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Единый госэкзамен проходит в штатном режиме с соблюдением мер эпидемиологической защиты, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня идет единый государственный экзамен, я хочу отметить, что он в целом проходит... в штатном режиме, с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Тоже никаких вспышек (коронавируса – ред.) нет", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая образовательная среда".
По словам министра, по первым экзаменам видно, что результаты ЕГЭ не ухудшились, а где-то, может, даже улучшились.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Продолжат проведение основного периода экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ будут сдавать 16 июля.
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