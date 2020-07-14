В ОДКБ призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня на границе

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности ( Организация Договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на границе Армении Азербайджана и призывает к немедленному прекращению огня, говорится в комментарии Секретариата ОДКБ, предоставленном РИА Новости пресс-секретарем организации Владимиром Зайнетдиновым.

"В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля с.г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые", - говорится в комментарии.

"Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых - Республика Армения - является государством-членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана", - подчеркнули в ОДКБ.

В военно-политическом блоке призывают стороны "к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ". "Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления", - отметили в ОДКБ.

В организации обратили внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.