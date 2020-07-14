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В ОДКБ призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня на границе
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана и призывает к... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:35
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353
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В ОДКБ призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня на границе

12:18 14.07.2020 (обновлено: 12:35 14.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает серьезную озабоченность из-за обострения на границе Армении и Азербайджана и призывает к немедленному прекращению огня, говорится в комментарии Секретариата ОДКБ, предоставленном РИА Новости пресс-секретарем организации Владимиром Зайнетдиновым.
"В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля с.г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые", - говорится в комментарии.
Армянские военные
Вчера, 08:47
Минобороны Армении рассказало о ситуации на границе с Азербайджаном
"Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых - Республика Армения - является государством-членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана", - подчеркнули в ОДКБ.
В военно-политическом блоке призывают стороны "к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ". "Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления", - отметили в ОДКБ.
В организации обратили внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13 июля, 22:16
Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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