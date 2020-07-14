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В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 25% школ готовы к качественному дистанционному образованию, остальные нуждаются в поддержке. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:17
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РИА Новости
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353
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ

11:45 14.07.2020 (обновлено: 12:17 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 25% школ готовы к качественному дистанционному образованию, остальные нуждаются в поддержке.
По его словам, были проанализированы все 40 тысяч школ, у министерства есть полная информация о качестве интернета в каждой школе.
Школа
Вчера, 08:18
Школы с низкими результатами получат поддержку в рамках проекта "500+"
"У нас действительно 25% школ готовы, можно сказать, к такому хорошему качественному дистанционному обучению, остальные школы нуждаются в поддержке", - сказал министр на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая образовательная среда".
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