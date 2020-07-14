Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками

В свою очередь пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян заявила, что Азербайджан целенаправленно обстреливает гражданские объекты в Армении. "Азербайджанская сторона продолжает свои агрессивные действия на армяно-азербайджанской границе, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население, расширяя географию напряженности", - говорится в заявлении Нагдалян в Facebook.