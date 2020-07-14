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Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник, что гражданские инфраструктуры армянского села Берд в Тавушской области были атакованы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:57
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тагуи степанян, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками

11:36 14.07.2020 (обновлено: 11:57 14.07.2020)
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© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник, что гражданские инфраструктуры армянского села Берд в Тавушской области были атакованы азербайджанскими беспилотниками.
"Противник атаковал гражданскую инфраструктуру Берда ударным беспилотными летательными аппаратами. Пострадавших нет", - написала Степанян в Facebook.
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13 июля, 16:16
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В свою очередь пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян заявила, что Азербайджан целенаправленно обстреливает гражданские объекты в Армении. "Азербайджанская сторона продолжает свои агрессивные действия на армяно-азербайджанской границе, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население, расширяя географию напряженности", - говорится в заявлении Нагдалян в Facebook.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении приграничных сел Товузского района.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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13 июля, 18:41
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