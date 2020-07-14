В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении не связаны с эскалацией на границе с Азербайджаном, заявила РИА Новости пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
"СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном", - сказала Степанян.
Ранее в соцсетях и СМИ была распространена информация, что на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе ВВС Армении подняли в воздух истребители Су-30СМ.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.