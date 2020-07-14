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В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении
Полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении не связаны с эскалацией на границе с Азербайджаном, заявила РИА Новости пресс-секретарь армянского минобороны Шушан... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:02
тагуи степанян
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тагуи степанян, минобороны азербайджана, минобороны армении, су-30см, азербайджан, армения, в мире

В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении

11:02 14.07.2020
1065
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Полеты истребителей Су-30СМ ВВС Армении не связаны с эскалацией на границе с Азербайджаном, заявила РИА Новости пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
"СУ-30СМ заняты ежедневной боевой подготовкой, и это никак не связано с эскалацией на границе с Азербайджаном", - сказала Степанян.
Армянские военные
Вчера, 08:47
Минобороны Армении рассказало о ситуации на границе с Азербайджаном
Ранее в соцсетях и СМИ была распространена информация, что на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе ВВС Армении подняли в воздух истребители Су-30СМ.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13 июля, 22:16
Боррель обсудил деэскалацию с главами МИД Армении и Азербайджана
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Тагуи СтепанянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииСу-30СМАзербайджанАрменияВ мире
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