США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе

"Мы осуждаем насилие на армяно-азербайджанской международной границе и призываем стороны прекратить применение силы, избегать дальнейшей эскалации и строго соблюдать прекращение огня. США остаются готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования", - написала она в Twitter.