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США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе
США осуждают насилие на армяно-азербайджанской границе и призывают стороны прекратить применение силы, заявила официальный представитель госдепартамента Морган... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T04:19
сша
азербайджан
армения
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сша, азербайджан, армения, в мире

США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе

04:19 14.07.2020
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© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США осуждают насилие на армяно-азербайджанской границе и призывают стороны прекратить применение силы, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы осуждаем насилие на армяно-азербайджанской международной границе и призываем стороны прекратить применение силы, избегать дальнейшей эскалации и строго соблюдать прекращение огня. США остаются готовы помочь достичь долгосрочного мирного урегулирования", - написала она в Twitter.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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