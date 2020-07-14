Шоураннер "Ходячих мертвецов" раскрыла детали финала десятого сезона

"С Ниганом (Джеффри Дин Морган), лидером группы выживших, произойдут довольно интересные вещи, — добавила шоураннер. — Кэрол (Мелисса Макбрайд) попытается найти искупление. Еще у нас будет классная линия с отцом Габриэлем (Сет Гиллиам), а также с Мэгги (Лорен Коэн), чье возвращение мы ждем. Дэрил (Нормас Ридус) продолжит успешно вести дела. Это все, что касается основных актеров. Они все великолепны".