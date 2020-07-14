Шоураннер "Ходячих мертвецов" раскрыла детали финала десятого сезона

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский сценарист и шоураннер "Ходячих мертвецов" Анджела Канг раскрыла некоторые детали финальных эпизодов десятого сезона сериала, сообщает NME.
По ее словам, новую группу, состоящую из Принцессы (Паола Лазаро), Иезекииля (Хари Пэйтон), Южджина (Джош Макдермитт) и Юмико (Элинор Мацуура), ждет много необычных приключений. Канг подчеркнула, что это произойдет во время их путешествия.
Шоураннер предоставила обновленную информацию и о судьбе Шепчущихся — враждебной группировке кочевников, которые маскируются под зомби.
"Теперь, когда Альфа (Саманта Мортон) ушла, ее руководящее место должен занять Бета (Райан Херст). После этого зрители увидят, как остальные герои выступят против него и Шепчущихся", — прокомментировала Анджела Канг.
Она уточнила, что сюжетные линии остальных персонажей будут не менее любопытными и захватывающими.
"С Ниганом (Джеффри Дин Морган), лидером группы выживших, произойдут довольно интересные вещи, — добавила шоураннер. — Кэрол (Мелисса Макбрайд) попытается найти искупление. Еще у нас будет классная линия с отцом Габриэлем (Сет Гиллиам), а также с Мэгги (Лорен Коэн), чье возвращение мы ждем. Дэрил (Нормас Ридус) продолжит успешно вести дела. Это все, что касается основных актеров. Они все великолепны".
В конце мая этого года Норман Ридус сравнил предстоящий финал десятого сезона с фэнтези-шоу "Игра престолов" и пообещал, что зрители увидят не менее "эпичную битву".
Однако из-за пандемии коронавируса заключительные серии, выход которых был запланирован на 12 апреля этого года, перенесли (несколько финальных сцен находились на стадии постпроизводства). Ожидается, что шоу выйдет позднее в этом году.