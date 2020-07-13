Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении госконтракта

"Кировский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Петрова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Суд установил, что с 2012 по 2017 год Петров в составе объединенной преступной группы получил бюджетные денежные средства минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа в сумме более 368 миллионов рублей и похитил их. Петров вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, 12 января 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ. По данным СМИ, по уголовному делу о хищениях были арестованы несколько человек, в том числе бизнесмен Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков. Позже Пшеничный покончил с собой в петербургском СИЗО. А его сын был объявлен в международный розыск по этому делу.