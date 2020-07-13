Осужден фигурант дела о хищении в Минобороны при выполнении госконтракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам заключения гендиректора АО "Новит про" Андрея Петрова по делу о хищении средств министерства обороны РФ при выполнении госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636 "Варшавянка", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Кировский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Петрова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Суд установил, что с 2012 по 2017 год Петров в составе объединенной преступной группы получил бюджетные денежные средства минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа в сумме более 368 миллионов рублей и похитил их. Петров вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По версии следствия, Петров совместно с акционером и финансовым директором компании, начальником инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" и иными лицами умышленно завысил стоимость работ по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636 "Варшавянка", а также создание структурной связи между трехмерной моделью и ремонтной документацией.
Ранее сообщалось, 12 января 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ. По данным СМИ, по уголовному делу о хищениях были арестованы несколько человек, в том числе бизнесмен Валерий Пшеничный и заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков. Позже Пшеничный покончил с собой в петербургском СИЗО. А его сын был объявлен в международный розыск по этому делу.
Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, шесть субмарин уже поступило на Черноморский флот, еще столько же ожидает Тихоокеанский. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".