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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
амурская область
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, амурская область, происшествия

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ

23:00 13.07.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Амурской области после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе.
"Александр Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области, где между работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело ... участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Кроме того, СК организовал проверку по фактам невыплат зарплаты работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского ГПЗ.
"По публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода, организовано проведение доследственной проверки", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАмурская областьПроисшествия
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