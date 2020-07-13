Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ

"Александр Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области, где между работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело ... участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.