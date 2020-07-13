https://ria.ru/20200713/1574305239.html
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах беспорядков на Амурском ГПЗ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:00
2020-07-13T23:00
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
амурская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, амурская область, происшествия
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил доложить об обстоятельствах массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается
на сайте СК
РФ.
Ранее сообщалось, что дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Амурской области
после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе.
"Александр Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области, где между работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело ... участие в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
Кроме того, СК организовал проверку по фактам невыплат зарплаты работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского ГПЗ.
"По публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода, организовано проведение доследственной проверки", - добавляется в сообщении.