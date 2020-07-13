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Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке
Взаимодействие с работодателем в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а вопросы компенсации затрат на электроэнергию для таких... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:52
удаленная работа
совет федерации рф
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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удаленная работа, совет федерации рф, госдума рф, общество

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке

22:52 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушка на удаленной работе
Девушка на удаленной работе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взаимодействие с работодателем в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а вопросы компенсации затрат на электроэнергию для таких работников будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами, рассказали РИА Новости в Минтруде.
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации в июне разработали проект изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Как отмечается в законопроекте, при удалённой работе в локальных нормативных актах может предусматриваться порядок компенсации расходов сотрудников в связи с использованием личного оборудования и программно-технических средств. В том числе это может быть оплата потребляемой электроэнергии.
Девушка за компьютером
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В министерстве отметили, что поддерживают предлагаемые поправки в Трудовой кодекс и напомнили, что активно участвовали в разработке законопроекта. Вместе с тем, отметили в Минтруде, необходимо отметить, что документ находится на рассмотрении в первом чтении в Госдуме. На нем рассматриваются концепция законопроекта, его актуальность и практическая значимость.
Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удаленном режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами, уточнили в министерстве.
"Что касается порядка взаимодействия работодателя с работником, то предлагаемые поправки закрепляют неприкосновенность времени отдыха. Предполагается, что для удаленных работников, также как и для работающих в офисе, будет установлен график работы. Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отраженного в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса", - говорится в сообщении.
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