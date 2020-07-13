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"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T23:30
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353
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ситуация на украине, нафтогаз украины, украина, в мире

"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

22:15 13.07.2020 (обновлено: 23:30 13.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Ранее кабинет министров Украины продлил специальные обязательства (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по поставке природного газа для нужд населения до 1 августа 2020 года.
"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей на Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий", — сообщается на сайте компании.
Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось. Украинское правительство с января 2020 года обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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