"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось. Украинское правительство с января 2020 года обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.