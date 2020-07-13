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Региональным телеканалам продлят разрешение на аналоговое вещание
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение продлить еще на год - до 19 августа 2021 года - разрешение... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:21
переход на цифровое телевидение
людмила бокова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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переход на цифровое телевидение, людмила бокова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество

Региональным телеканалам продлят разрешение на аналоговое вещание

21:58 13.07.2020 (обновлено: 22:21 13.07.2020)
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение продлить еще на год - до 19 августа 2021 года - разрешение региональным телеканалам использовать радиочастоты для аналогового вещания, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.
Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получили набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Региональные телеканалы не вошли в мультиплексы цифрового ТВ. Изначально срок аналоговых лицензий завершался 19 августа 2019 года, в декабре 2018 года ГКРЧ продлила его до 19 августа 2020 года. Согласно сегодняшнему решению ГКРЧ, срок продлевается еще на год - до 19 августа 2021 года.
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По словам замглавы Минкомсвязи Людмилы Боковой, решение о продлении разрешения на аналоговое вещание принято с учетом того, что еще нет понимания о возможностях для развития регионального вещания, размещения региональных телеканалов в цифровом формате. "Кроме того, принципиальное было принято решение о том, чтобы максимально предоставить возможность сохранять действующее аналоговое вещание", - сказала Бокова.
Бокова добавила, что после принятия концепции развития телерадиовещания Минкомсвязь должна будет в срок не позднее 3 месяцев представить в ГКРЧ предложение по корректировке прежних решений комиссии по выделению полос радиочастот для аналогового телевизионного вещания. "Поскольку в соответствии с концепцией будет приниматься решение о разработке нового частотно-территориального плана, корректировка будет возможна после утверждения концепции", - отметила замминистра.
"Если концепция будет утверждена ранее, чем через год, то в течение трёх месяцев мы предложим какие-то конкретные решения, потому что мы вот сейчас, прямо скажем, всеми силами изыскиваем все возможности для того, чтобы изыскать частотный ресурс для развития 5G", - сказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев, также возглавляющий ГКРЧ, отметил, что изначально предлагалось продлить разрешение на аналоговое вещание для региональных телеканалов на три года. "После обсуждения мы решили, что все-таки на три года замораживать использование эти частот с учетом того, что мы их рассматриваем, в том числе, для возможного использования для сетей 5G, не имеет смысла, поэтому мы на год такое решение принимаем", - сказал Шадаев.
"Если концепция (развития телерадиовещания - ред.) у нас появляется раньше, и мы определяемся с тем, как будут использоваться эти частоты в рамках уже реализации концепции развития телерадиовещания, тогда мы будем быстрее эти решения принимать для того, чтобы их можно было использовать для других целей", - добавил министр.
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Переход на цифровое телевидениеЛюдмила БоковаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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