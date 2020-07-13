Региональным телеканалам продлят разрешение на аналоговое вещание

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение продлить еще на год - до 19 августа 2021 года - разрешение региональным телеканалам использовать радиочастоты для аналогового вещания, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии.

Россия в 2019 году перешла от аналогового к цифровому телевещанию. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получили набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Региональные телеканалы не вошли в мультиплексы цифрового ТВ. Изначально срок аналоговых лицензий завершался 19 августа 2019 года, в декабре 2018 года ГКРЧ продлила его до 19 августа 2020 года. Согласно сегодняшнему решению ГКРЧ, срок продлевается еще на год - до 19 августа 2021 года.

По словам замглавы Минкомсвязи Людмилы Боковой , решение о продлении разрешения на аналоговое вещание принято с учетом того, что еще нет понимания о возможностях для развития регионального вещания, размещения региональных телеканалов в цифровом формате. "Кроме того, принципиальное было принято решение о том, чтобы максимально предоставить возможность сохранять действующее аналоговое вещание", - сказала Бокова.

Бокова добавила, что после принятия концепции развития телерадиовещания Минкомсвязь должна будет в срок не позднее 3 месяцев представить в ГКРЧ предложение по корректировке прежних решений комиссии по выделению полос радиочастот для аналогового телевизионного вещания. "Поскольку в соответствии с концепцией будет приниматься решение о разработке нового частотно-территориального плана, корректировка будет возможна после утверждения концепции", - отметила замминистра.

"Если концепция будет утверждена ранее, чем через год, то в течение трёх месяцев мы предложим какие-то конкретные решения, потому что мы вот сейчас, прямо скажем, всеми силами изыскиваем все возможности для того, чтобы изыскать частотный ресурс для развития 5G", - сказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев , также возглавляющий ГКРЧ, отметил, что изначально предлагалось продлить разрешение на аналоговое вещание для региональных телеканалов на три года. "После обсуждения мы решили, что все-таки на три года замораживать использование эти частот с учетом того, что мы их рассматриваем, в том числе, для возможного использования для сетей 5G, не имеет смысла, поэтому мы на год такое решение принимаем", - сказал Шадаев.