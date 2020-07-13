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В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:53
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины (2018) (war in donbass 2018)
сцкк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины (2018) (war in donbass 2018), сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям

21:53 13.07.2020
1745
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
"Сегодня нашими наблюдателями с использованием оптических средств разведки было зафиксировано передвижение ДРГ из шести боевиков 137 батальона 35 бригады (вооруженных сил Украины - ред.) в направлении позиций Народной милиции в районе Зайцево Южное. Наши защитники, соблюдая режим прекращения огня, продолжали наблюдение за коварными действиями врага. При движении группы вблизи позиций противника зафиксировано срабатывание двух мин", - сказал представитель ведомства.
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В управлении Народной милиции добавили, что, согласно полученным разведывательным данным, в результате подрывов двое силовиков получили ранения, еще один погиб на месте.
"После данного инцидента украинские боевики открыли огонь в направлении Зайцево, подняв в воздух БПЛА "Фантом" для корректировки огня. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ станции Тритон-М1, украинский беспилотник был сбит, что заставило оккупантов прекратить обстрел", - сказал представитель Народной милиции.
Он отметил, что по запросу представителей Киева в СЦКК подразделениями ДНР были предоставлены гарантии безопасности для эвакуации тела украинского военнослужащего.
"Но до настоящего времени украинская сторона не предприняла никаких действий для эвакуации погибшего диверсанта, а только увеличила обстрелы на данном направлении. Мы в очередной раз убеждаемся в безразличии к личному составу командования морской пехоты ВСУ, которое не раз бросало умирать своих бойцов на передовой", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке Украины (2018) (War in Donbass 2018)СЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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