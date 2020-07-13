В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям

В управлении Народной милиции добавили, что, согласно полученным разведывательным данным, в результате подрывов двое силовиков получили ранения, еще один погиб на месте.

"После данного инцидента украинские боевики открыли огонь в направлении Зайцево, подняв в воздух БПЛА "Фантом" для корректировки огня. Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ станции Тритон-М1, украинский беспилотник был сбит, что заставило оккупантов прекратить обстрел", - сказал представитель Народной милиции.