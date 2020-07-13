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Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Глава МИД Украины прокомментировал требование России активизировать выполнение Минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня". РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T22:27
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Трамп даже в своей стране ничего разрулить не может)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, лнр, днр, мид украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу

21:26 13.07.2020 (обновлено: 22:27 13.07.2020)
31604
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава МИД Украины прокомментировал требование России активизировать выполнение Минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня".
В начале июля немецкие СМИ сообщили, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также ускорить воплощение в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не ставила никаких ультиматумов украинской стороне, но Киев должен был уже давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
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Кулеба подтвердил, что ультиматума не было, но выполнять "Минск-2" отказался.
"Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными", — сказал он.
Глава МИД добавил, что Киев "уважает" взятые на себя международные обязательства, но никто не будет "указывать" Украине.
Он заявил, что выполнение Минских соглашений должно начаться с прекращения огня в Донбассе, и призвал Россию занять "конструктивную и ответственную позицию" в этом вопросе.
"Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую", — заявил министр.
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Кулеба добавил, что упоминание "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в украинской конституции, прописанное в "Минске-2", неприемлемо для Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу, а также из минских договоренностей. Кроме того, он настаивал на необходимости пересмотреть условия соглашений. На "нормандском саммите" в Париже Зеленский потребовал передачи украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Владимир Путин в ответ на это напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он отмечал, что переписывать их нельзя, так как все пункты увязаны и можно потерять все.
В июне замглавы украинской делегации в контактной группе Александр Мережко заявил, что комплекс мер, указанный в Минских соглашениях, якобы носит рекомендательный характер. В России подчеркнули, что подобные заявления разрушают переговорный процесс и ведут к "замораживанию" конфликта.
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283151177279
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Ситуация на УкраинеЛНРДНРМИД УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Украине надо вести переговоры с ЛНР и ДНР а не Россией...
13 июля, 21:33
ИГИстина Где то рядом
9500011
Трамп даже в своей стране ничего разрулить не может)
13 июля, 22:44
Leo Botzmann
4220101
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