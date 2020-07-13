Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу

Здание министерства иностранных дел в Киеве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава Глава МИД Украины прокомментировал требование России активизировать выполнение Минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня".

В начале июля немецкие СМИ сообщили, что Москва требует от Киева до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также ускорить воплощение в жизнь "формулы Штайнмайера" по Донбассу . Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , Россия не ставила никаких ультиматумов украинской стороне, но Киев должен был уже давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

Кулеба подтвердил, что ультиматума не было, но выполнять "Минск-2" отказался.

"Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными", — сказал он.

Глава МИД добавил, что Киев "уважает" взятые на себя международные обязательства, но никто не будет "указывать" Украине.

Он заявил, что выполнение Минских соглашений должно начаться с прекращения огня в Донбассе, и призвал Россию занять "конструктивную и ответственную позицию" в этом вопросе.

"Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую", — заявил министр.

Кулеба добавил, что упоминание "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в украинской конституции, прописанное в "Минске-2", неприемлемо для Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу, а также из минских договоренностей. Кроме того, он настаивал на необходимости пересмотреть условия соглашений. На "нормандском саммите" в Париже Зеленский потребовал передачи украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Владимир Путин в ответ на это напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он отмечал, что переписывать их нельзя, так как все пункты увязаны и можно потерять все.