Число заболевших COVID-19 в Таджикистане достигло 6595

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус

ДУШАНБЕ, 13 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6595, за последние сутки выявили еще 44 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"На вечер понедельника число больных коронавирусом достигло 6595, увеличившись на 44", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент после COVID-19 выздоровели 5278 человек или 80% от всех выявленных инфицированных, скончались 55 человек.

"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 184 человека, были выписаны после излечения 50", - добавили в минздраве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.

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