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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574303187.html
Число заболевших COVID-19 в Таджикистане достигло 6595
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6595, за последние сутки выявили еще 44 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T21:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
таджикистан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, таджикистан, в мире

Число заболевших COVID-19 в Таджикистане достигло 6595

21:13 13.07.2020 (обновлено: 21:14 13.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ДУШАНБЕ, 13 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6595, за последние сутки выявили еще 44 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер понедельника число больных коронавирусом достигло 6595, увеличившись на 44", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на данный момент после COVID-19 выздоровели 5278 человек или 80% от всех выявленных инфицированных, скончались 55 человек.
"Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 184 человека, были выписаны после излечения 50", - добавили в минздраве.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТаджикистанВ мире
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