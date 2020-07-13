Зеленский выступил за пожизненное лишение свободы за "пьяные" ДТП

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский выступил за усиление наказания за пьяную езду, в частности, глава государства заявил, что если произошло смертельное ДТП, причиной которого стал нетрезвый водитель, ему должно грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Двое взрослых и двое детей погибли, еще один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Киеве в воскресенье. После этого инцидента Зеленский выступил за усиление ответственности для пьяных водителей и инициировал внеочередное заседание Рады для принятие необходимого закона. Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник принял в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Документ еще должен пройти второе чтение.

По словам президента, в целом за первое полугодие этого года на дорогах погибли почти 1,5 тысячи человек. "В ДТП на Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - цитирует Зеленского пресс-служба.

По мнению президента, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в пять-десять раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в пьяном повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил президент.

Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу). Этот же закон предусматривал введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии с 1 января 2020 года, затем эту норму отсрочили до 1 июля.