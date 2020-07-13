В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области , общее число умерших возросло до 67 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

К 12 июля в области скончались 66 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана

"Ушла из жизни пациентка с COVID-19. Женщина 1946 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая бронхиальную астму, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз, эмфизему легких, метаболический синдром, ожирение третьей степени, флеботромбоз глубоких вен.

Всего в области лабораторно подтверждено 5768 случаев коронавируса, выздоровели 5195 человек, из них 49 врачи в понедельник выписали после лечения.