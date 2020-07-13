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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших возросло до 67 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:52
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

20:52 13.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших возросло до 67 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
К 12 июля в области скончались 66 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушла из жизни пациентка с COVID-19. Женщина 1946 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая бронхиальную астму, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз, эмфизему легких, метаболический синдром, ожирение третьей степени, флеботромбоз глубоких вен.
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Всего в области лабораторно подтверждено 5768 случаев коронавируса, выздоровели 5195 человек, из них 49 врачи в понедельник выписали после лечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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