https://ria.ru/20200713/1574302583.html
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших возросло до 67 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:52
2020-07-13T20:52
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здоровье - общество
пензенская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости.
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом
скончалась в Пензенской области
, общее число умерших возросло до 67 человек, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
К 12 июля в области скончались 66 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана
.
"Ушла из жизни пациентка с COVID-19. Женщина 1946 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, включая бронхиальную астму, хронический диффузный бронхит, пневмосклероз, эмфизему легких, метаболический синдром, ожирение третьей степени, флеботромбоз глубоких вен.
Всего в области лабораторно подтверждено 5768 случаев коронавируса, выздоровели 5195 человек, из них 49 врачи в понедельник выписали после лечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.