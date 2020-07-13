Президент Мексики заявил о намерении закупить у России "Авифавир"

МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Правительство Мексики намерено связаться с властями России по вопросу приобретения противовирусного препарата "Авифавир", сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"С радостью получили предложение российского правительства и намерены начать переговоры. Министр иностранных дел в курсе этого предложения и собирается связаться с властями России", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая опубликована в его микроблоге в Twitter.
Десятого июля Российский фонд прямых инвестиций представил в Гватемале для стран Латинской Америки и Карибского бассейна препарат против коронавируса "Авифавир". По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, Бразилия и страны региона, где эпидемия COVID-19 сейчас наиболее активна, смогут первыми получить этот препарат.
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.
Минпромторг РФ ранее получил заявки на поставку "Авифавира" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.
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