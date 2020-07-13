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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574301055.html
Президент Мексики заявил о намерении закупить у России "Авифавир"
Правительство Мексики намерено связаться с властями России по вопросу приобретения противовирусного препарата "Авифавир", сообщил президент республики Андрес... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
андрес мануэль лопес обрадор
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, андрес мануэль лопес обрадор, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), европа, бразилия, общество

Президент Мексики заявил о намерении закупить у России "Авифавир"

20:13 13.07.2020
1269
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкРоссийский препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Российский препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Правительство Мексики намерено связаться с властями России по вопросу приобретения противовирусного препарата "Авифавир", сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"С радостью получили предложение российского правительства и намерены начать переговоры. Министр иностранных дел в курсе этого предложения и собирается связаться с властями России", - сказал президент в ходе пресс-конференции, которая опубликована в его микроблоге в Twitter.
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Десятого июля Российский фонд прямых инвестиций представил в Гватемале для стран Латинской Америки и Карибского бассейна препарат против коронавируса "Авифавир". По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, Бразилия и страны региона, где эпидемия COVID-19 сейчас наиболее активна, смогут первыми получить этот препарат.
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.
Минпромторг РФ ранее получил заявки на поставку "Авифавира" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Латинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕвропаБразилияОбщество
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