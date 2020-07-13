Водозабор института РАН бесплатно передали калужской Тарусе

КАЛУГА, 13 июл – РИА Новости. Комплекс водозаборных сооружений Института космических исследований РАН в Калужской области безвозмездно передан в муниципальную собственность Тарусского района, жители Тарусы получили надежного поставщика водоснабжения, сообщило правительство региона.
Отмечается, что инициатива передачи району комплекса водозаборных сооружений Института космических исследований РАН принадлежит врио губернатора региона Владиславу Шапше, в итоге у жителей Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения.
До этого водозаборные сооружения находились на балансе института, который был открыт в Тарусе в 80-е годы прошлого века. Они состоят из двух артезианских скважин глубиной 80 метров и здания станции второго подъема производительностью 1200 кубометров в сутки с резервуарами, предназначенными для водоснабжения самой организации, частного сектора и микрорайона Курган, где проживает около 5,5 тысячи жителей Тарусы, указывает правительство.
Для научного учреждения водоснабжение городских объектов является непрофильным видом деятельности, при этом комплекс нуждается в модернизации, чтобы и дальше обеспечивать жителей качественной водой.