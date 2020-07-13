Водозабор института РАН бесплатно передали калужской Тарусе

Отмечается, что инициатива передачи району комплекса водозаборных сооружений Института космических исследований РАН принадлежит врио губернатора региона Владиславу Шапше, в итоге у жителей Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения.

Для научного учреждения водоснабжение городских объектов является непрофильным видом деятельности, при этом комплекс нуждается в модернизации, чтобы и дальше обеспечивать жителей качественной водой.