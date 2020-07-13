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Водозабор института РАН бесплатно передали калужской Тарусе
Комплекс водозаборных сооружений Института космических исследований РАН в Калужской области безвозмездно передан в муниципальную собственность Тарусского... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T20:07
калужская область
российская академия наук
калужская область
тарусский район
таруса
общество
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российская академия наук, калужская область, тарусский район, таруса, общество

Водозабор института РАН бесплатно передали калужской Тарусе

20:07 13.07.2020
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© Фото : с официального сайта дома отдыха "Серебряный век"Дом отдыха "Серебряный век" в Тарусе
Дом отдыха Серебряный век в Тарусе
© Фото : с официального сайта дома отдыха "Серебряный век"
КАЛУГА, 13 июл – РИА Новости. Комплекс водозаборных сооружений Института космических исследований РАН в Калужской области безвозмездно передан в муниципальную собственность Тарусского района, жители Тарусы получили надежного поставщика водоснабжения, сообщило правительство региона.
Отмечается, что инициатива передачи району комплекса водозаборных сооружений Института космических исследований РАН принадлежит врио губернатора региона Владиславу Шапше, в итоге у жителей Тарусы появился надежный поставщик водоснабжения.
До этого водозаборные сооружения находились на балансе института, который был открыт в Тарусе в 80-е годы прошлого века. Они состоят из двух артезианских скважин глубиной 80 метров и здания станции второго подъема производительностью 1200 кубометров в сутки с резервуарами, предназначенными для водоснабжения самой организации, частного сектора и микрорайона Курган, где проживает около 5,5 тысячи жителей Тарусы, указывает правительство.
Для научного учреждения водоснабжение городских объектов является непрофильным видом деятельности, при этом комплекс нуждается в модернизации, чтобы и дальше обеспечивать жителей качественной водой.
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