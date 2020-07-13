В Закарпатье больницы для пациентов с COVID-19 почти полностью заполнены

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Больницы второй и третьей волны в Больницы второй и третьей волны в Закарпатской области Украины почти на 90% заполнены заболевшими с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба областной госадминистрации в понедельник.

По данным госадминистрации, во вторую и третью волну вошли больницы в основном районного подчинения, которые закупают кислородные концентраторы за собственный счет.

"Почти на 90% заполнены кровати пациентами, страдающими COVID-19, в больницах второй и третьей волны. Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Власти попросили помощи волонтеров и меценатов в закупке кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны, добавили в госадминистрации.

В понедельник в Закарпатской области выявили 3988 случаев коронавируса. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26503 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.