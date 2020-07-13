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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574300719.html
В Закарпатье больницы для пациентов с COVID-19 почти полностью заполнены
Больницы второй и третьей волны в Закарпатской области Украины почти на 90% заполнены заболевшими с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
коронавирусы
воз
закарпатская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, коронавирусы, воз, закарпатская область, украина, в мире

В Закарпатье больницы для пациентов с COVID-19 почти полностью заполнены

19:57 13.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Больницы второй и третьей волны в Закарпатской области Украины почти на 90% заполнены заболевшими с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба областной госадминистрации в понедельник.
По данным госадминистрации, во вторую и третью волну вошли больницы в основном районного подчинения, которые закупают кислородные концентраторы за собственный счет.
"Почти на 90% заполнены кровати пациентами, страдающими COVID-19, в больницах второй и третьей волны. Эти заведения были приобщены к приему больных коронавирусом 18 июня решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Власти попросили помощи волонтеров и меценатов в закупке кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны, добавили в госадминистрации.
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В понедельник в Закарпатской области выявили 3988 случаев коронавируса. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26503 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВОЗЗакарпатская областьУкраинаВ мире
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