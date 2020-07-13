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Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" социальным лифтом для молодежи
Всероссийский конкурс "Лидеры России" позволяет формировать команды будущего резерва, он стал социальным лифтом для молодежи, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:35
"лидеры россии"
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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"лидеры россии", валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" социальным лифтом для молодежи

19:35 13.07.2020
469
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Лидеры России" позволяет формировать команды будущего резерва, он стал социальным лифтом для молодежи, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко является наставником Светланы Костиковой – одной из победительниц конкурса в 2019 году.
В ходе Совета по развитию финрынка при Совете Федерации спикер отметила, что за время работы наставником убедилась в эффективности этой программы подготовки.
"Это реальные социальные лифты для наших молодых ребят. Это реальное формирование лидеров, команды будущего резерва", - сказала Матвиенко.
"В этом году осенью в ноябре стартует новый сезон проекта. Я надеюсь, многие молодые люди попробуют свои силы, в том числе девушки", - сказала она.
Забор крови у донора
9 июня, 14:43
Участники конкурса "Лидеры России" провели акцию "Лидеры-доноры"
В настоящее время Костикова работает в Российском фонде прямых инвестиций.
Всероссийский конкурс управленцев " Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
9400315
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"Лидеры России"Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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