Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" социальным лифтом для молодежи

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всероссийский конкурс Всероссийский конкурс "Лидеры России" позволяет формировать команды будущего резерва, он стал социальным лифтом для молодежи, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Матвиенко является наставником Светланы Костиковой – одной из победительниц конкурса в 2019 году.

В ходе Совета по развитию финрынка при Совете Федерации спикер отметила, что за время работы наставником убедилась в эффективности этой программы подготовки.

"Это реальные социальные лифты для наших молодых ребят. Это реальное формирование лидеров, команды будущего резерва", - сказала Матвиенко.

"В этом году осенью в ноябре стартует новый сезон проекта. Я надеюсь, многие молодые люди попробуют свои силы, в том числе девушки", - сказала она.

В настоящее время Костикова работает в Российском фонде прямых инвестиций.