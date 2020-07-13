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Котяков, Патрушев и Чернышенко могут выступить в Госдуме в осеннюю сессию
Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в ГД проект о плане проведения правительственного часа на осеннюю сессию Думы, в нижней палате парламента могут... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:33
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арктика
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дальний восток, арктика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, александр козлов, николай патрушев, общество

Котяков, Патрушев и Чернышенко могут выступить в Госдуме в осеннюю сессию

19:33 13.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в ГД проект о плане проведения правительственного часа на осеннюю сессию Думы, в нижней палате парламента могут состояться в том числе выступления глав Минтруда и Минсельхоза Антона Котякова и Дмитрия Патрушева, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Согласно графику правительственных часов, опубликованному в электронной базе данных ГД, на 16 сентября запланировано выступление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, тема - "О готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях".
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На 30 сентября запланирован правчас Патрушева, министр расскажет о ходе исполнения госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году, а также о ходе проведения осенних полевых работ в РФ в 2020 году.
Правчас Котякова может пройти 14 октября. Его выступление будет посвящено реализации послания президента РФ Федеральному Собранию и мерам социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавируса.
Правчас министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина предложено провести 28 октября, запланированная тема касается реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава Минстроя Владимир Якушев может выступить в ГД 11 ноября. Как ожидается, министр расскажет о реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Предполагается, что 25 ноября перед депутатами выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Глава министерства расскажет о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической зоны РФ, о реализации национальных проектов России на территориях ДФО и Арктики.
Планируется, что 9 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко представит доклад, касающийся реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Госдума планирует утвердить график правительственных часов на пленарном заседании 16 июля.
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Дальний ВостокАрктикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФДмитрий КобылкинАлександр КозловНиколай ПатрушевОбщество
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