Котяков, Патрушев и Чернышенко могут выступить в Госдуме в осеннюю сессию

На 30 сентября запланирован правчас Патрушева, министр расскажет о ходе исполнения госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году, а также о ходе проведения осенних полевых работ в РФ в 2020 году.