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Распространение нового коронавируса
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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
петергоф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, петергоф, санкт-петербург, общество

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

19:29 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 случаев в сутки. Однако к концу июня начался рост – в среднем до 250-290 в сутки. За последние сутки в Петербурге выявлен 291 новый случай заражения COVID-19.
"Число заболевших растет, пускай немного, но все-таки растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Число госпитализаций за день на прошлой неделе составляло 250 – 300 человек", - сказал Беглов в еженедельном обращении в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Он отметил, что две недели назад официально открылись для петербуржцев парки, согласовали работу парикмахерских. В понедельник к обычному графику работы возвращается метрополитен. Начиная с этой недели разрешена работа бань в полном объеме, парикмахерских и салонов красоты. Разрешены тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Сняты ограничения на социальные услуги. За ними теперь можно обращаться в Центры социальной защиты населения и в стационары.
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Губернатор добавил, что в Петербурге уже работают летние веранды кафе и ресторанов, но возвращение ресторанов в обычный режим работы по требованию Роспотребнадзора пока пришлось отложить.
"Некоторые рестораторы приняли решение нарушить запрет Роспотребнадзора и открывают для своих клиентов залы, но каждое такое нарушение может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Человечество пока слишком мало знает о вирусе, чтобы позволять себе такую беспечность", - сказал Беглов.
Он отметил, что продолжается работа по модернизации городского здравоохранения. "Обязаны готовиться к самому сложному эпидемическому сценарию. Поэтому продолжается работа по модернизации городского здравоохранения. Формируем круг стационаров, которые оперативно могут быть переформатированы под инфекционные клиники", - сказал губернатор.
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Он заявил, что на прошлой неделе состоялась закладка нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн. До конца этого года на Народной улице будет построен новый стационар на 302 койки. Один из корпусов Николаевской больницы в Петергофе после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных (это дополнительно 320 коек). Также завершается шестилетний долгострой нового корпуса 33-й городской больницы.
"Важно осознать, что вирус никуда не делся. Город делает все возможное, чтобы защитить своих жителей, но борьба с COVID-19 – это взаимная ответственность и солидарность. Необходимость социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты сохраняется", - сказал Беглов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловПетергофСанкт-ПетербургОбщество
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