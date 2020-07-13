Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 случаев в сутки. Однако к концу июня начался рост – в среднем до 250-290 в сутки. За последние сутки в Петербурге выявлен 291 новый случай заражения COVID-19.

"Число заболевших растет, пускай немного, но все-таки растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора . Число госпитализаций за день на прошлой неделе составляло 250 – 300 человек", - сказал Беглов в еженедельном обращении в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

Он отметил, что две недели назад официально открылись для петербуржцев парки, согласовали работу парикмахерских. В понедельник к обычному графику работы возвращается метрополитен. Начиная с этой недели разрешена работа бань в полном объеме, парикмахерских и салонов красоты. Разрешены тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Сняты ограничения на социальные услуги. За ними теперь можно обращаться в Центры социальной защиты населения и в стационары.

Губернатор добавил, что в Петербурге уже работают летние веранды кафе и ресторанов, но возвращение ресторанов в обычный режим работы по требованию Роспотребнадзора пока пришлось отложить.

"Некоторые рестораторы приняли решение нарушить запрет Роспотребнадзора и открывают для своих клиентов залы, но каждое такое нарушение может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Человечество пока слишком мало знает о вирусе, чтобы позволять себе такую беспечность", - сказал Беглов.

Он отметил, что продолжается работа по модернизации городского здравоохранения. "Обязаны готовиться к самому сложному эпидемическому сценарию. Поэтому продолжается работа по модернизации городского здравоохранения. Формируем круг стационаров, которые оперативно могут быть переформатированы под инфекционные клиники", - сказал губернатор.

Он заявил, что на прошлой неделе состоялась закладка нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн. До конца этого года на Народной улице будет построен новый стационар на 302 койки. Один из корпусов Николаевской больницы в Петергофе после ремонта готовится при необходимости принимать инфекционных больных (это дополнительно 320 коек). Также завершается шестилетний долгострой нового корпуса 33-й городской больницы.

"Важно осознать, что вирус никуда не делся. Город делает все возможное, чтобы защитить своих жителей, но борьба с COVID-19 – это взаимная ответственность и солидарность. Необходимость социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты сохраняется", - сказал Беглов.