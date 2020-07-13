СК завел дело о массовых беспорядках после разгрома офиса на Амурском ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости. Дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Амурской области после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает СУСК РФ по Амурской области.

Видео с кадрами погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура Амурской области сообщала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, надзорное ведомство предварительно установило, что работники компании "Ренейсанс Хэви Индастрис" требовали увеличить заработную плату. Сам завод заявил, что усилил меры безопасности и продолжает работать штатно, заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков.

"Между гражданами Республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством - возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки. ...Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)", - отмечается в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет.

Уточняется, что стройплощадка оцеплена, ситуация под контролем полиции, на место направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления.