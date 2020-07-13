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СК завел дело о массовых беспорядках после разгрома офиса на Амурском ГПЗ
Дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Амурской области после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ),... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:14
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
узбекистан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, узбекистан, происшествия

СК завел дело о массовых беспорядках после разгрома офиса на Амурском ГПЗ

19:14 13.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости. Дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Амурской области после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Видео с кадрами погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура Амурской области сообщала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, надзорное ведомство предварительно установило, что работники компании "Ренейсанс Хэви Индастрис" требовали увеличить заработную плату. Сам завод заявил, что усилил меры безопасности и продолжает работать штатно, заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков.
"Между гражданами Республики Узбекистан - работниками подрядной организации и ее руководством - возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки. ...Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)", - отмечается в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет.
Уточняется, что стройплощадка оцеплена, ситуация под контролем полиции, на место направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления.
Также после публикаций в СМИ о невыплате заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве Амурского ГПЗ, проводится доследственная проверка. "В ходе проверки будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение", - добавляет СК по региону.
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Вчера, 19:11
Амурский ГПЗ усилил меры безопасности после разгрома
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьУзбекистанПроисшествия
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