Амурский ГПЗ усилил меры безопасности после разгрома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости. Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) после разгрома строителями офиса одного из подрядчиков усилил меры безопасности и продолжает работать штатно, заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре АГПЗ.

Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридорам офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура Амурской области сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, надзорное ведомство предварительно установило, что работники компании "Ренейсанс Хэви Индастрис" требовали увеличить заработную плату.

"Работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Усилены меры безопасности. Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками "Ренейссанс Хэви Индастрис" и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения. Компания своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту", - сказали журналистам в объединенном пресс-центре АГПЗ.

Там уточнили, что в конфликте участвовали около 300 человек, сейчас в Свободном идут переговоры с инициативной группой сотрудников "Ренейссанс" и руководством организации.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области, погром устроили уроженцы одной из среднеазиатских республик. "Они потребовали от подрядчика погашения задолженности и повышения заработной платы. При этом ими было повреждено имущество, принадлежащее данной организации, а также похищены товарно-материальные ценности в торговой точке, расположенной на территории вахтового городка",- заявили РИА Новости в полиции.