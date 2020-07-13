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Амурский ГПЗ усилил меры безопасности после разгрома
Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) после разгрома строителями офиса одного из подрядчиков усилил меры безопасности и продолжает работать штатно,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T19:11
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
амурская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), амурская область, происшествия

Амурский ГПЗ усилил меры безопасности после разгрома

19:11 13.07.2020
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© Фото : "Газпром"Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
© Фото : "Газпром"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл - РИА Новости. Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) после разгрома строителями офиса одного из подрядчиков усилил меры безопасности и продолжает работать штатно, заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре АГПЗ.
Видео с кадрами погрома опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридорам офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. Прокуратура Амурской области сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, надзорное ведомство предварительно установило, что работники компании "Ренейсанс Хэви Индастрис" требовали увеличить заработную плату.
"Работы на строительной площадке продолжаются в штатном режиме. Усилены меры безопасности. Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками "Ренейссанс Хэви Индастрис" и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения. Компания своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту", - сказали журналистам в объединенном пресс-центре АГПЗ.
Там уточнили, что в конфликте участвовали около 300 человек, сейчас в Свободном идут переговоры с инициативной группой сотрудников "Ренейссанс" и руководством организации.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области, погром устроили уроженцы одной из среднеазиатских республик. "Они потребовали от подрядчика погашения задолженности и повышения заработной платы. При этом ими было повреждено имущество, принадлежащее данной организации, а также похищены товарно-материальные ценности в торговой точке, расположенной на территории вахтового городка",- заявили РИА Новости в полиции.
На место, как сказали агентству в пресс-службе, выезжал начальник УМВД по Амурской области, генерал-майор полиции Константин Носков, участников погрома могут выдворить из России.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Амурская областьПроисшествия
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