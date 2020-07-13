Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574296805.html
Глава МИД Украины не видит риска аннексии Донбасса со стороны России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит риска аннексии Донбасса со стороны России. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:57
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
сергей лавров
борис грызлов
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1400x0_80_0_0_385298c8b1a08f35fec6c87a95ccc161.jpg
https://ria.ru/20200713/1574277583.html
россия
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1400x0_80_0_0_385298c8b1a08f35fec6c87a95ccc161.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1400x0_80_0_0_c6e2133a8d170e3f55f98a9ff710a3b7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_157:0:713:556_1400x0_80_0_0_7a9591e6a45d1a37d661f28e33bc6e77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, сергей лавров, борис грызлов, минск, оон, в мире

Глава МИД Украины не видит риска аннексии Донбасса со стороны России

18:57 13.07.2020
1919
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит риска аннексии Донбасса со стороны России.
"Риска аннексии я сейчас не вижу. Я считаю, что Российская Федерация просто играет в свою сложную и крайне опасную для нее игру", - сказал Кулеба в интервью изданию "Сегодня", которое размещено на канале в YouTube.
Он также назвал "недопустимыми" слова полпреда РФ в контактной группе в Минске Бориса Грызлова.
"Заявления господина Грызлова на последнем заседании ТКГ, когда он заявил, что на территории Украины были созданы два новых государства - это недопустимо. И мы в таких случаях жестко реагируем. Я уже сказал, что сегодня я подниму этот вопрос перед министрами иностранных дел - участниками нормандского формата. Я думаю, что мой коллега Сергей Викторович Лавров, как человек очень опытный, человек, который очень тонко понимает международные отношения и международное право, сможет пояснить своему коллеге господину Грызлову, что он, как говорят на Украине, когда сделал такое заявление, пустился во все тяжкие", - сказал Кулеба.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 14:38
Российский спецпредставитель оценил переговорный процесс по Донбассу
14710211
Обсудить 0
РоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровБорис ГрызловМинскООНВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель прокомментировал принятие закона о нацбезопасности Гонконга
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
ПЦУ пытается поссорить Русскую и Румынскую церкви, заявил Легойда
Девушка измеряет объем талии
Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре в Хабаровском крае
В Якутии стадо коров убило током во время грозы
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе оценили ситуацию с оружейным эмбарго по Ливии
Зарядка смартфона
Анонсирован выход самой мощной зарядки для смартфонов
Люди общаются в коворкинге
В Дании нашли необычный способ сэкономить на отоплении домов
Тестирование на коронавирус
Монах с коронавирусом сбежал из монастыря под Тирасполем в Молдавию
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
Появилось видео массовых погромов в офисе подрядчика Газпрома
Появилось видео погрома в офисе подрядчика "Газпрома"
Военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ
Два финна на гидроцикле заплыли в Россию, нарушив границу
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело о массовых беспорядках после разгрома офиса на Амурском ГПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
07:31В Индии число заболевших COVID-19 превысило 900 тысяч
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
Лента новостейМолния