Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

БАКУ/ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли село Дондар в Товузском районе на совместной границе из гаубиц Д-30, оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию, утверждая, что страна никогда не ведет огонь по населенным пунктам.
"Подразделения вооруженных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу село Дондар Гушчу Товузского района из гаубиц Д-30. Жителям села не нанесен ущерб. Против провокаций противника нашими войсками принимаются более жесткие контрмеры", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы военного ведомства, полковник Вагиф Даргяхлы.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эту информацию, отметив, что вооруженные силы Армении никогда не ведут огонь по населенным пунктам, их мишенями являются только инженерные инфраструктуры и военная техника. При этом она добавила, что Азербайджан часто размещает свою технику близ населенных пунктов, ставя их под угрозу.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.