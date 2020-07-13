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В правительстве поддержали проект о регулировании удаленной работы
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект об особенностях регулирования дистанционной работы, но указала на ряд моментов,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T18:19
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
удаленная работа
россия
правительство рф
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество, удаленная работа, россия, правительство рф, экономика

В правительстве поддержали проект о регулировании удаленной работы

18:03 13.07.2020 (обновлено: 18:19 13.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУдаленная работа
Удаленная работа
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект об особенностях регулирования дистанционной работы, но указала на ряд моментов, нуждающихся в доработке, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". В документе отмечается, что используемые в проекте понятия "время взаимодействия" и "неприкосновенность времени отдыха" нуждаются в дополнительном уточнении с учетом положений Кодекса о режиме рабочего времени и времени отдыха.
Кроме того, юристы кабмина считают необходимым предусмотреть последствия отказа работника от дистанционного формата работы и установить способы получения его согласия при упрощенном порядке введения такого режима, а также возможность реализации права на использование личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации при условии, что такое право предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе.
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Как добавляется в документе, в законопроекте целесообразно более полно урегулировать особенности комбинированной дистанционной работы, предусмотрев возможность заключения трудового договора с чередованием формата работы - то удалённо, то стационарно.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - указано в документе.
Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа, второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинОбществоУдаленная работаРоссияПравительство РФЭкономика
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