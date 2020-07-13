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В Азербайджане задержали экс-министра обороны
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-министра обороны страны Рагима Газиева, он обвиняется в призывах против государства и к захвату... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:59
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане задержали экс-министра обороны

17:41 13.07.2020 (обновлено: 17:59 13.07.2020)
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© Страница Baku FM на YoutubeЭкс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев
Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев
© Страница Baku FM на Youtube
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-министра обороны страны Рагима Газиева, он обвиняется в призывах против государства и к захвату государственных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Задержание Газиева ведомство связывает с инцидентом на армяно-азербайджанской границе.
По данным пресс-службы, "12 и 13 июля экс-министр обороны Рагим Газиев, целенаправленно распространяя в соцсетях провокационную информацию, не соответствующую действительности, стал призывать граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, а также к организации массовых беспорядков и захвату государственных органов страны".
"Рагим Газиев был задержан на основании 281-ой (призывы против государства) и 282-ой (провокация) статей Уголовного кодекса Азербайджана", - добавили в ведомстве.
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Вчера, 11:15
Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку
Служба Госбезопасности продолжает оперативно-следственные мероприятия.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Военнослужащий армии Азербайджана
Вчера, 16:25
Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
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