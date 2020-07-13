СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Предприниматели перекрыли автодорогу Одесса-Новоазовск возле украинского курортного села Коблево в Предприниматели перекрыли автодорогу Одесса-Новоазовск возле украинского курортного села Коблево в Николаевской области с требованием ослабить введенные из-за коронавируса карантинные меры и разрешить заведениям работать после 23.00 (совпадает с мск), сообщает в понедельник местное издание "НикВести"

"Тринадцатого июля предприниматели Коблева перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23.00", - говорится в сообщении.

По данным издания, на трассе образовалась небольшая пробка. Участники протеста беспрерывно ходят по дороге, однако по просьбе полиции каждые полчаса пропускают автомобили. На месте работают правоохранители.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26503 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.