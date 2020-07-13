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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574287567.html
СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин
Предприниматели перекрыли автодорогу Одесса-Новоазовск возле украинского курортного села Коблево в Николаевской области с требованием ослабить введенные из-за... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
николаевская область
одесса
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, николаевская область, одесса, в мире

СМИ: бизнесмены в Николаевской области Украины требуют ослабить карантин

16:45 13.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Предприниматели перекрыли автодорогу Одесса-Новоазовск возле украинского курортного села Коблево в Николаевской области с требованием ослабить введенные из-за коронавируса карантинные меры и разрешить заведениям работать после 23.00 (совпадает с мск), сообщает в понедельник местное издание "НикВести".
"Тринадцатого июля предприниматели Коблева перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы с требованием отменить карантинные ограничения после 23.00", - говорится в сообщении.
По данным издания, на трассе образовалась небольшая пробка. Участники протеста беспрерывно ходят по дороге, однако по просьбе полиции каждые полчаса пропускают автомобили. На месте работают правоохранители.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26503 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеНиколаевская областьОдессаВ мире
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