https://ria.ru/20200713/1574287414.html
В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ указывает на ксенофобную и гомофобную риторику президента Польши Анджея Дуды во время... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:44
2020-07-13T16:46
анджей дуда
бюро по демократическим институтам и правам человека
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258843_0:0:2542:1430_1400x0_80_0_0_c8da9686b8ab2e003209c5bded4aa929.jpg
https://ria.ru/20200713/1574260615.html
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258843_0:0:2542:1430_1400x0_80_0_0_c8da9686b8ab2e003209c5bded4aa929.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258843_149:0:2478:1747_1400x0_80_0_0_63854925d62b9f8d826956086ef2e924.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258843_440:0:2187:1747_1400x0_80_0_0_062e3c7f9c90c8dc9d983cee3d8530c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, бюро по демократическим институтам и правам человека, польша, в мире
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ
) ОБСЕ указывает на ксенофобную и гомофобную риторику президента Польши
Анджея Дуды
во время избирательной кампании.
По данным Госизбиркома Польши, в воскресенье президентом Польши переизбран действующий глава государства Анджей Дуда, опередив кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского
.
"Беспокоит риторика, полная нетолерантности, гомофобии, ксенофобии, антисемитизма, особенно со стороны действующего президента и общественного телевидения", - сказал глава миссии БДИПЧ Томас Босеруп журналистам в понедельник.
Он отметит, что "как и в первом туре выборов, общественное телевидение отличалось поддержкой одной стороны".
Кроме того, БДИПЧ отмечает участие руководства Польши в предвыборной кампании Дуды. "Государственные чиновники высокого ранга, в том числе премьер-министр, участвовали в избирательной кампании, что дало Дуде дополнительный перевес", - сказал глава миссии.