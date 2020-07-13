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В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ указывает на ксенофобную и гомофобную риторику президента Польши Анджея Дуды во время... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:46
анджей дуда
бюро по демократическим институтам и правам человека
польша
в мире
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353
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анджей дуда, бюро по демократическим институтам и правам человека, польша, в мире

В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши

16:44 13.07.2020 (обновлено: 16:46 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ указывает на ксенофобную и гомофобную риторику президента Польши Анджея Дуды во время избирательной кампании.
По данным Госизбиркома Польши, в воскресенье президентом Польши переизбран действующий глава государства Анджей Дуда, опередив кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского.
"Беспокоит риторика, полная нетолерантности, гомофобии, ксенофобии, антисемитизма, особенно со стороны действующего президента и общественного телевидения", - сказал глава миссии БДИПЧ Томас Босеруп журналистам в понедельник.
Он отметит, что "как и в первом туре выборов, общественное телевидение отличалось поддержкой одной стороны".
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Кроме того, БДИПЧ отмечает участие руководства Польши в предвыборной кампании Дуды. "Государственные чиновники высокого ранга, в том числе премьер-министр, участвовали в избирательной кампании, что дало Дуде дополнительный перевес", - сказал глава миссии.
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Анджей ДудаБюро по демократическим институтам и правам человекаПольшаВ мире
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