В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве

ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ( Бюро по демократическим институтам и правам человека ( БДИПЧ ) ОБСЕ указывает на ксенофобную и гомофобную риторику президента Польши Анджея Дуды во время избирательной кампании.

По данным Госизбиркома Польши, в воскресенье президентом Польши переизбран действующий глава государства Анджей Дуда, опередив кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского

"Беспокоит риторика, полная нетолерантности, гомофобии, ксенофобии, антисемитизма, особенно со стороны действующего президента и общественного телевидения", - сказал глава миссии БДИПЧ Томас Босеруп журналистам в понедельник.

Он отметит, что "как и в первом туре выборов, общественное телевидение отличалось поддержкой одной стороны".