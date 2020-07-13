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Религия и мировоззрение
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Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за молитвенную поддержку во время его лечения от... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:43
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353
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Назарбаев поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы о его выздоровлении

16:40 13.07.2020 (обновлено: 16:43 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за молитвенную поддержку во время его лечения от коронавируса, сказано в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Назарбаев в июне заразился коронавирусом, 2 июля его пресс-служба сообщила, что он выздоровел.
"Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание, в котором выразил глубокую признательность "за теплые слова поддержки в эти дни и пожелания скорейшего выздоровления от коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении на сайте РПЦ.
Назарбаев, слова которого приводит сайт РПЦ, отметил, что в условиях пандемии коронавируса "ваши молитвы и сопереживание представляют особенную значимость для меня, так как я очень высоко ценю сложившиеся между нами добрые отношения".
Ранее патриарх Кирилл выразил Назарбаеву "свою поддержку в постигшем испытании" и отметил, что молится о скорейшем выздоровлении первого президента Казахстана.
Тринадцатого июля в Казахстане объявлен день траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму. Также митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Русская православная церковь) в понедельник совершил заупокойную литию по казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции.
Общее число зараженных коронавирусом в Республике Казахстан превышает 59,8 тысячи человек, зафиксировано 375 случаев смерти от COVID-19. Количество выздоровевших пациентов – более 34 тысяч.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеНурсултан НазарбаевРусская православная церковьКазахстанВ мире
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