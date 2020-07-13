Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля

АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. Казахстан продлит еще на две недели - до конца июля - действующие в стране карантинные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике с 5 июля вводится двухнедельный карантин с возможностью его продления.
"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели - до конца июля. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - написал он в Twitter.
По словам президента, "первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми". Он также добавил, что правительство выплатит за июль всем нуждающимся по 42,5 тысячи тенге (свыше 100 долларов США, минимальный размер заработной платы).
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.