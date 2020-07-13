Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков

Он добавил, что при том уровне гарантий и стабильности рынка, который есть у развитых государств, они смело пошли в эти долги. "Но повторяю, если эта тенденция, будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними", - отметил глава СП РФ.