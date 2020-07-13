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Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
Нарастание госдолга США грозит стать риском для доллара и валют развивающихся рынков, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:19
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РИА Новости
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алексей кудрин, совет федерации рф, сша, экономика

Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков

16:19 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Нарастание госдолга США грозит стать риском для доллара и валют развивающихся рынков, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП. Для США это еще не является критическим, но если тенденция не будет существенно изменена, то это будет уже критическим и для доллара, и для мирового рынка", - сказал Кудрин, выступая в понедельник в Совете Федерации.
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Он добавил, что при том уровне гарантий и стабильности рынка, который есть у развитых государств, они смело пошли в эти долги. "Но повторяю, если эта тенденция, будет продолжаться, то это новые риски в мире и для развивающихся рынков, потому что мы очень связаны с ними", - отметил глава СП РФ.
По словам Кудрина, на начало 2020 года совокупный мировой долг достиг 322% мирового ВВП и с 2008-2009 годов вырос на 40%.
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Алексей КудринСовет Федерации РФСШАЭкономика
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