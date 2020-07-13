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Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе с Арменией. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:18
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353
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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном

16:18 13.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе с Арменией.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
"Это очередная провокация армянской стороны. Это был неожиданный удар по нашим позициям, который привел к гибели наших военнослужащих. Мы предотвратили атаку, дан адекватный ответ. Сегодня напряженная ситуация на границе сохранялась", - сказал Алиев на заседании Совбеза Азербайджана, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.
Президент Азербайджана отметил, что "всю ответственность за эту провокацию несет военно-политическое руководство Армении".
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 13:06
МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе
"Международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе. Как только появится возможность, Азербайджан пригласит иностранных военных для того, чтобы они на месте смогли убедиться, кто начал провокацию", - отметил Алиев.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских, погибших нет. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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Ильхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
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