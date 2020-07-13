Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Президент Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе с Арменией

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией , и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

"Это очередная провокация армянской стороны. Это был неожиданный удар по нашим позициям, который привел к гибели наших военнослужащих. Мы предотвратили атаку, дан адекватный ответ. Сегодня напряженная ситуация на границе сохранялась", - сказал Алиев на заседании Совбеза Азербайджана, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.

Президент Азербайджана отметил, что "всю ответственность за эту провокацию несет военно-политическое руководство Армении".

"Международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе. Как только появится возможность, Азербайджан пригласит иностранных военных для того, чтобы они на месте смогли убедиться, кто начал провокацию", - отметил Алиев.