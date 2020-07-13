Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари

"Азербайджанские вооруженные силы выпустили семь 82-мм минометных снаряда по селу Чинари. Повреждена крыша одного из жилых домов. Позднее в направлении Чинари были выпущены три снаряда из 120-мм миномета. Один из снарядов упал на дом, два - во двор. Пострадавших нет", - написала Степанян в Facebook.