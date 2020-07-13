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Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявил в понедельник, что азербайджанские Вооруженные силы обстреляли из минометов село Чинари в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
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Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари

16:16 13.07.2020
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© Sputnik / Aram NersesyanАрмянские военные
Армянские военные
© Sputnik / Aram Nersesyan
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявил в понедельник, что азербайджанские Вооруженные силы обстреляли из минометов село Чинари в приграничной Тавушской области Армении.
"Азербайджанские вооруженные силы выпустили семь 82-мм минометных снаряда по селу Чинари. Повреждена крыша одного из жилых домов. Позднее в направлении Чинари были выпущены три снаряда из 120-мм миномета. Один из снарядов упал на дом, два - во двор. Пострадавших нет", - написала Степанян в Facebook.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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