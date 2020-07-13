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Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщает в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:15
андрей антоненко
ситуация на украине
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
мвд украины
павел шеремет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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андрей антоненко, ситуация на украине, убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, киев, в мире

Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета

16:15 13.07.2020
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© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в FacebookЮлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в Facebook
Юлия Кузьменко. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщает в понедельник агентство "Укринформ".
Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 24 июля.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Вчера, 16:10
С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
"Следственный судья Батрин, рассмотрев ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко, постановил: в удовлетворении ходатайства отказать", - говорится в сообщении. Постановление обжалованию не подлежит.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Машина патрульной полиции Украины
4 июля, 14:16
На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
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Андрей АнтоненкоСитуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевВ мире
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