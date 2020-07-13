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Митрополит Астанайский помолился об умерших от COVID-19 казахстанцах
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в понедельник – день траура по жертвам пандемии в Казахстане – совершил заупокойную литию по казахстанцам,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:42
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Митрополит Астанайский помолился об умерших от COVID-19 казахстанцах

16:09 13.07.2020 (обновлено: 16:42 13.07.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи в церкви
Распятие и свечи в церкви
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в понедельник – день траура по жертвам пандемии в Казахстане – совершил заупокойную литию по казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане 13 июля. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.
"13 июля 2020 года по окончании божественной литургии в Иверско-Серафимовском домовом храме митрополичьей резиденции в Алма-Ате митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил заупокойную литию по казахстанцам, скончавшимся от коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.
В проповеди глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан митрополит Александр отметил, что "только человеческое участие, сочувствие, сердечное тепло и молитвы к Творцу и Создателю" способны облегчить боль утраты, дать силы для того, чтобы жить дальше.
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"Скорбя о скончавшихся от моровой язвы, православная церковь Казахстана выражает глубокое сочувствие и духовную поддержку потерявшим своих родных и близких, всем жителям страны. Задумаемся о ценности человеческой жизни, вспомним о тех, кто нуждается в нашем внимании и заботе — о родных и соседях, о друзьях и знакомых. Постараемся беречь ближних, хранить мир, укреплять братолюбие, дорожить единством", — сказал митрополит Александр.
Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане превышает 59,8 тысячи человек, зафиксировано 375 случаев смерти от COVID-19. Количество выздоровевших пациентов – более 34 тысяч, среди которых первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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