Митрополит Астанайский помолился об умерших от COVID-19 казахстанцах

День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане 13 июля. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.

"Скорбя о скончавшихся от моровой язвы, православная церковь Казахстана выражает глубокое сочувствие и духовную поддержку потерявшим своих родных и близких, всем жителям страны. Задумаемся о ценности человеческой жизни, вспомним о тех, кто нуждается в нашем внимании и заботе — о родных и соседях, о друзьях и знакомых. Постараемся беречь ближних, хранить мир, укреплять братолюбие, дорожить единством", — сказал митрополит Александр.