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В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о снижении интенсивности артиллерийских обстрелов армянской территории со стороны... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:52
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В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов

15:52 13.07.2020
259
© Sputnik / Aram NersesyanАрмянские военные
Армянские военные
© Sputnik / Aram Nersesyan
Армянские военные. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о снижении интенсивности артиллерийских обстрелов армянской территории со стороны Азербайджана.
"Азербайджан периодически обостряет ситуацию на границе, на данный момент артиллерийские обстрелы и периодичность применения ударного беспилотных летательных аппаратов уменьшились", - написала Степанян в Facebook.
По ее словам, вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию. "У армянской стороны потерь нет", - отметила Степанян.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявляет о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
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