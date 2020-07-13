ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Артем Буденный. Изменение статуса музея Айя-София (собора Святой Софии) в Стамбуле, его превращение в мечеть – это позитивное преобразование для иудеев, мусульман и христиан, так как теперь там будут служить единому для всех авраамических религий Богу, считает первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Изменение статуса музея Айя-София (собора Святой Софии) в Стамбуле, его превращение в мечеть – это позитивное преобразование для иудеев, мусульман и христиан, так как теперь там будут служить единому для всех авраамических религий Богу, считает первый замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению. Так, в комментарии РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что превращение собора в мечеть выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений и будет негативно воспринято в России, а также осложнит межгосударственные контакты.

"Меня удивляет позиция некоторых православных иерархов. Айя-София – это храм Божий, в котором теперь не просто музейные экспонаты, а будет восхваление Бога, единого для иудеев, христиан и мусульман. Поэтому я считаю, что это (возвращение музею Айя-София статуса мечети – ред.) – победа всех верующих людей – и христиан, и иудеев, и мусульман", - сказал Мухетдинов РИА Новости.

По его словам, в религиозных общинах "не будет конфликта" в связи с изменением статуса Святой Софии – ее, как и раньше, смогут посещать представители разных конфессий.

"Миллионы людей получат возможность посещать этот храм бесплатно, любоваться его стилистикой, прекрасными изображениями, в том числе христианскими. Не вижу, что тут могут быть какие-то проблемы", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.